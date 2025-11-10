DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.406 +0,5%Top 10 Crypto 14,19 -3,3%Nas 23.491 -0,2%Bitcoin 89.115 -2,8%Euro 1,1593 +0,3%Öl 65,12 +1,7%Gold 4.119 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Auf und Ab: Umsatzboom trifft auf Bewertungsängste Palantir-Aktie im Auf und Ab: Umsatzboom trifft auf Bewertungsängste
CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur? CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salzgitter Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salzgitter Aktien-Sparplan
29,16 EUR -0,64 EUR -2,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006202005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SZGPF

UBS AG

Salzgitter Neutral

20:16 Uhr
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
29,16 EUR -0,64 EUR -2,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe einen robusteren Free Cashflow als erwartet erwirtschaftet, schrieb Andrew Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Prognosen übertroffen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
29,42 €		 Abst. Kursziel*:
-23,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,84%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

20:16 Salzgitter Neutral UBS AG
13:46 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
13:36 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
12:11 Salzgitter Neutral UBS AG
10.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Salzgitter

dpa-afx Neutral-Rating Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Salzgitter
finanzen.net Salzgitter gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter haussiert am Nachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX
dpa-afx Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne
Zacks Salzgitter AG (SZGPY) Q3 Earnings Top Estimates
EQS Group EQS-News: Salzgitter Group achieves a marginally positive pre-tax result in the third quarter
EQS Group EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Salzgitter zu myNews hinzufügen