Top News
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Profil

Salzgitter Aktie

49,66 EUR +2,20 EUR +4,64 %
STU
Marktkap. 2,58 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200
WKN 620200

ISIN DE0006202005
ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF
Symbol SZGPF

Deutsche Bank AG

Salzgitter Buy

11:36 Uhr
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
49,66 EUR 2,20 EUR 4,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 40 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine Prognosen für die Stahlpreise in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht deutlich an. In Verbindung mit der Kursrally der Beteiligung Aurubis steigt auch sein Kursziel deutlich./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Buy

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,40 €		 Abst. Kursziel*:
21,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,82%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

11:36 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Salzgitter Neutral UBS AG
08.12.25 Salzgitter Buy UBS AG
03.12.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Salzgitter

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: GEA Group, Hannover Rück, Rational, Salzgitter, MLP Stocks in Action: GEA Group, Hannover Rück, Rational, Salzgitter, MLP
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Anleger greifen bei Salzgitter am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter steigt am Mittag
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag in Grün
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
