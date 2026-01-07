DAX24.598 -1,5%Est505.854 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -3,2%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.682 -2,3%Euro1,1726 +0,7%Öl64,24 +0,1%Gold4.724 +1,1%
Im Aufwind

Salzgitter-Aktie dank Oddo BHF im Höhenflug

20.01.26 11:44 Uhr
Salzgitter-Aktie: Oddo BHF sorgt für Kursanstieg!

Dank einer Kaufempfehlung der Investmentbank Oddo BHF für die Aktien von Salzgitter sind diese am Dienstag kurz auf ein Hoch seit Anfang 2018 geklettert.

Salzgitter
47,30 EUR 1,60 EUR 3,50%
In der Spitze ging es via XETRA um 8,4 Prozent auf 49,82 Euro nach oben. Damit übertraf der Kurs marginal das Hoch der vergangenen Woche. Zuletzt betrug das Plus noch 4,35 Prozent auf 47,98 Euro.

Analyst Maxime Kogge von Oddo BHF empfahl die Salzgitter-Aktien erstmals seit Mitte 2022 mit der Empfehlung "Outperform". Zuvor hatte er sie seit April vergangenen Jahres mit "Underperform" eingestuft. Mit seinem von 58 auf 64 Euro erhöhten Kursziel ist der Experte nun der größte Optimist unter Analysten hinsichtlich des Aufwärtspotenzials der Papiere des Stahlherstellers./bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
08.12.2025Salzgitter BuyUBS AG
03.12.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Salzgitter BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Salzgitter BuyUBS AG
26.11.2025Salzgitter BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

