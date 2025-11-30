DAX 23.667 +0,3%ESt50 5.680 +0,2%MSCI World 4.378 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.614 +0,4%Euro 1,1617 +0,1%Öl 63,12 -0,3%Gold 4.216 -0,4%
Top News
Analyse: So bewertet Merrill Lynch & Co., Inc. die Bayer-Aktie Analyse: So bewertet Merrill Lynch & Co., Inc. die Bayer-Aktie
Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt
Salzgitter Aktie

Salzgitter
34,92 EUR -0,10 EUR -0,29 %
STU
Marktkap. 1,93 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN
WKN 620200

ISIN
ISIN DE0006202005

Symbol
Symbol SZGPF

Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

09:26 Uhr
Salzgitter Hold
Salzgitter
34,92 EUR -0,10 EUR -0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG auf "Hold" belassen. Die Stahlhersteller in der EU dürften 2026 von politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Billigimporten, der Förderung der heimischen Produktion sowie von Auslastungsraten und der Stützung der Preise profitieren, schrieben die Analysten um Cole Hathorn in einem Branchenausblick vom Montag. Angesichts der Erholungsrally 2025 hänge eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung aber von steigenden operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ab. Hathorn favorisiert im Baustahlbereich SSAB und bei den Edelstahlherstellern Acerinox./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

