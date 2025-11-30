Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,93 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG auf "Hold" belassen. Die Stahlhersteller in der EU dürften 2026 von politischen Maßnahmen zur Eindämmung von Billigimporten, der Förderung der heimischen Produktion sowie von Auslastungsraten und der Stützung der Preise profitieren, schrieben die Analysten um Cole Hathorn in einem Branchenausblick vom Montag. Angesichts der Erholungsrally 2025 hänge eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung aber von steigenden operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ab. Hathorn favorisiert im Baustahlbereich SSAB und bei den Edelstahlherstellern Acerinox./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
34,82 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
34,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
