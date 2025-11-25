Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aktien der Salzgitter AG von 27 auf 40 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach Jahren schwacher Nachfrage bleiben die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick generell vorsichtig, was die Perspektive im Stahlsektor betrifft. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission verspreche jedoch eine stahlfreundlichere Industriepolitik, schrieben sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Wenn die Schutzmaßnahmen auch nur teilweise umgesetzt würden, dürfte dies den Stahlwerken strukturelle Vorteile bringen. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranchen vor einigen Jahren gewesen seien. Ihre "Top Picks" sind Voestalpine, ArcelorMittal, Aperam und Acerinox./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,74 €
|Abst. Kursziel*:
22,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
