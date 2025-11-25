DAX 23.482 +0,1%ESt50 5.594 +0,4%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1577 +0,1%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
Salzgitter Aktie

32,80 EUR +1,80 EUR +5,81 %
STU
Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

Deutsche Bank AG

Salzgitter Buy

09:41 Uhr
Salzgitter Buy
Salzgitter
32,80 EUR 1,80 EUR 5,81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aktien der Salzgitter AG von 27 auf 40 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach Jahren schwacher Nachfrage bleiben die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick generell vorsichtig, was die Perspektive im Stahlsektor betrifft. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission verspreche jedoch eine stahlfreundlichere Industriepolitik, schrieben sie in ihrer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Wenn die Schutzmaßnahmen auch nur teilweise umgesetzt würden, dürfte dies den Stahlwerken strukturelle Vorteile bringen. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranchen vor einigen Jahren gewesen seien. Ihre "Top Picks" sind Voestalpine, ArcelorMittal, Aperam und Acerinox./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Buy

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,74 €		 Abst. Kursziel*:
22,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

09:41 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 Salzgitter Neutral UBS AG
11.11.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 Salzgitter Neutral UBS AG
mehr Analysen

