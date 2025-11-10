DAX 23.983 +0,1%ESt50 5.686 +0,4%MSCI World 4.391 +0,2%Top 10 Crypto 14,34 -2,3%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 91.045 -0,7%Euro 1,1572 +0,1%Öl 64,43 +0,6%Gold 4.143 +0,7%
Salzgitter Aktie

29,04 EUR -0,76 EUR -2,55 %
STU
Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200
WKN 620200

ISIN DE0006202005
ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF
Symbol SZGPF

UBS AG

Salzgitter Neutral

12:11 Uhr
Salzgitter Neutral
Salzgitter
29,04 EUR -0,76 EUR -2,55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die operativen Barmittel (Free Cashflow) seien widerstandsfähiger gewesen als erwartet, schrieb Andrew Jones am Montag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe von einem Sondereffekt profitiert und daher die Konsensschätzung übertroffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
29,04 €		 Abst. Kursziel*:
-22,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,52%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

12:11 Salzgitter Neutral UBS AG
10.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Salzgitter Halten DZ BANK
10.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

