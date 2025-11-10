UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die operativen Barmittel (Free Cashflow) seien widerstandsfähiger gewesen als erwartet, schrieb Andrew Jones am Montag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe von einem Sondereffekt profitiert und daher die Konsensschätzung übertroffen./bek/ag

