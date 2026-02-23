DAX 24.974 -0,1%ESt50 6.106 -0,1%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.569 -2,1%Euro 1,1789 +0,0%Öl 71,52 +0,0%Gold 5.171 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- PayPal, SAP, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
Top News
Jetzt investieren? - Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum & Co. weiter im Ausverkauf Jetzt investieren? - Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum & Co. weiter im Ausverkauf
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HAMBORNER REIT Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,47 EUR -0,19 EUR -4,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 377,84 Mio. EUR

KGV 31,50 Div. Rendite 7,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3H233

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3H2333

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HMBRF

Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

10:56 Uhr
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBORNER REIT
4,47 EUR -0,19 EUR -4,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach strategischen Aussagen und einem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die strategischen Ankündigungen seien keine große Überraschung gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Der Vermieter von Gewerbeflächen dürfte sich in Zukunft verstärkt auf den klassischen Einzelhandel konzentrieren. Die Prognosen für das laufende Jahr seien schwach ausgefallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hamborner REIT

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy

Unternehmen:
HAMBORNER REIT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,45 €		 Abst. Kursziel*:
57,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,77%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HAMBORNER REIT

10:56 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
10:56 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
01.10.25 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

StockXperts HAMBORNER REIT AG: Raus aus dem Büro HAMBORNER REIT AG: Raus aus dem Büro
finanzen.net XETRA-Handel So performt der SDAX am Montagnachmittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hamborner Reit sacken ab - Ziel für 2026 enttäuscht
dpa-afx HAMBORNER REIT-Aktie sackt ab: Fokus auf Handelsimmobilien
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG kündigt Anpassung der Portfoliostrategie an und veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026
EQS Group EQS-Adhoc: HAMBORNER REIT AG: Anpassung der Portfoliostrategie und Prognose für das Geschäftsjahr 2026
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG announces adjustment to portfolio strategy and publishes forecast for the 2026 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: HAMBORNER REIT AG: Adjustment of the portfolio strategy and forecast for the 2026 financial year
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues its planned business development in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues business development as planned in the second quarter of 2025
EQS Group EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HAMBORNER REIT zu myNews hinzufügen