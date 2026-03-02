DAX 23.963 -2,7%ESt50 5.830 -2,6%MSCI World 4.501 -0,7%Top 10 Crypto 8,7360 -3,9%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.636 -2,0%Euro 1,1624 -0,6%Öl 80,93 +3,7%Gold 5.291 -0,6%
4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Fall unter 23.900er-Marke: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Linde Aktie

Marktkap. 202,86 Mrd. EUR

KGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

Bernstein Research

Linde Outperform

09:16 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
430,60 EUR -4,80 EUR -1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 537 US-Dollar auf "Outperform" belassen. James Hooper blickt in seinem Branchenkommentar vom Montagnachmittag auf die Folgen des Iran-Krieges für europäische Chemieunternehmen, sollte der Konflikt länger als ein paar Wochen andauern. Die dann längerfristig höheren Öl- und Gaspreise würden wohl die Konsumlaune der Menschen bremsen - und damit einer breiten Nachfrageerholung im Weg stehen, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche. Zudem könnten die Margen der Chemieunternehmen unter Druck geraten. Angesichts der breiten Aufstellung der Branche, würde es aber auch Gewinner geben - etwa Unternehmen, die Produkte herstellten, die sonst auf dem Iran oder per Schiff durch die Straße von Hormus kämen. Dazu zählten Methanol, Ethylen, Polyethylen sowie Harnstoff und Ammoniak./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 537,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 509,34		 Abst. Kursziel*:
5,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 509,00		 Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 526,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

