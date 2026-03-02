Linde Aktie
Marktkap. 202,86 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 537 US-Dollar auf "Outperform" belassen. James Hooper blickt in seinem Branchenkommentar vom Montagnachmittag auf die Folgen des Iran-Krieges für europäische Chemieunternehmen, sollte der Konflikt länger als ein paar Wochen andauern. Die dann längerfristig höheren Öl- und Gaspreise würden wohl die Konsumlaune der Menschen bremsen - und damit einer breiten Nachfrageerholung im Weg stehen, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche. Zudem könnten die Margen der Chemieunternehmen unter Druck geraten. Angesichts der breiten Aufstellung der Branche, würde es aber auch Gewinner geben - etwa Unternehmen, die Produkte herstellten, die sonst auf dem Iran oder per Schiff durch die Straße von Hormus kämen. Dazu zählten Methanol, Ethylen, Polyethylen sowie Harnstoff und Ammoniak./mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 537,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 509,34
|Abst. Kursziel*:
5,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 509,00
|Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 526,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
