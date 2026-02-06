DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.571 +0,9%Top 10 Crypto 8,8760 +0,4%Nas 23.267 +1,0%Bitcoin 59.205 -0,7%Euro 1,1907 +0,8%Öl 69,32 +1,8%Gold 5.061 +2,1%
Linde Aktie

Linde Aktien-Sparplan
380,40 EUR +1,20 EUR +0,32 %
STU
453,40 USD +5,45 USD +1,22 %
BTT
Marktkap. 176,49 Mrd. EUR

KGV 29,18 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

DZ BANK

Linde Halten

18:26 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Linde beim unveränderten fairen Aktienwert von 460 US-Dollar von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos sieht kurzfristig keine starken Kurstreiber beim Industriegasekonzern und Anlagenbauer. Denn wesentlich für die Aktienentwicklung sei die Steigerung der Kapitalrendite, und sie sollte in den nächsten Jahren seitwärts tendieren, schrieb er am Montag./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 453,26		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 453,40		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 520,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

18:26 Linde Halten DZ BANK
06.02.26 Linde Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Linde Buy UBS AG
06.02.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Linde Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

