Dürr Aktie

24,30 EUR +1,25 EUR +5,42 %
STU
Marktkap. 1,61 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

Bernstein Research

Dürr Outperform

08:06 Uhr
Dürr AG
Dürr AG
24,30 EUR 1,25 EUR 5,42%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach überraschend vorgelegten Eckzahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Auftragseingang des auf die Autoindustrie ausgerichteten Maschinen- und Anlagenbauers und auch das bereinigte operative Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte zudem daran, dass Dürr bereits vor Weihnachten seine Prognose für den freien Barmittelzufluss angehoben hatte. Lorrain sprach von starken Zahlen, auch wenn der Umsatz seine und auch die Konsensschätzung verfehlt habe./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
22,85 €		 Abst. Kursziel*:
70,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
24,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,49%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

08:06 Dürr Outperform Bernstein Research
22.01.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
06.01.26 Dürr Buy Warburg Research
05.01.26 Dürr Outperform Bernstein Research
10.12.25 Dürr Neutral UBS AG
mehr Analysen

