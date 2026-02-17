DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -0,6%Nas22.875 +1,3%Bitcoin56.889 -0,1%Euro1,1805 -0,4%Öl70,10 +4,1%Gold4.998 +2,4%
XETRA-SCHLUSS/DAX fest - Bayer-Aktie knickt ein

18.02.26 17:54 Uhr
DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es zur Wochenmitte nach der Seitwärtstendenz der Vortage deutlich nach oben gegangen. Der DAX legte um 1,1 Prozent auf 25.278 Punkte zu und nahm damit Kurs auf das Rekordhoch, das bei gut 25.500 Punkten liegt. Für Rückenwind sorgte die wieder bessere Stimmung an der Wall Street, auch der weiter nachgebende Euro stützte. Er verbilligt Exporte aus der Eurozone. Der Euro litzt unter von der Financial Times aufgebrachten Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt von EZB-Chefin Christine Lagarde.

Während Industriewerte gesucht waren, wurden Papiere aus der Chemie- und der Pharmabranche gegeben. Klarer Tagesverlierer war die Bayer-Aktie. Nachdem die Börse im späten Vortageshandel noch einen avisierten milliardenschweren Vergleich in den USA mit einem Kursanstieg von gut 7 Prozent gefeiert hatte, der einen Schlussstrich unter das Debakel um die übernommene Monsanto und deren Unkrautvernichter Roundup schließen soll, machte sich tags darauf Ernüchterung breit. Die Aktie büßte das Vortagesplus komplett wieder ein und fiel auf 45,81 Euro.

Mit dem Schritt sei Bayer zwar auf dem richtigen Weg, Analysten betonten aber, dass der Vergleich eine gerichtliche Genehmigung brauche und dass es auch die Möglichkeit einer hohen Widerspruchsquote von Klägern gebe. Dazu stehe eine Entscheidung der Berufung vor dem Obersten Gerichtshof aus, was für Unsicherheit sorge. Der Prozess ist wichtig, um erhebliche Schadenersatzurteile aufzuheben, gegen die noch Rechtsmittel anhängig sind, und die nicht durch den Sammelvergleich abgedeckt sind. Daneben wurde im Handel der Preis, den Bayer zu zahlen bereit ist, als sehr hoch kritisiert. Die Analysten der DZ senkten ihr Bayer-Votum auf Verkaufen und senkten das Kursziel auf 42 Euro.

Schwach zeigten sich europaweit Chemieaktien. Im DAX ging es für Brenntag um 4,7 Prozent nach unten, für BASF um 1,4 Prozent und für Symrise um 0,8 Prozent. Marktbeobachter erklärten das mit enttäuschenden Ergebnissen der niederländischen IMCD. Der Distributeur von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten schnitt deutlich unter dem Konsens ab. Die Analysten von Jefferies sehen zudem keine Anzeichen für eine Trendwende.

Heidelberg Materials konnten den jüngsten Verkaufsdruck abschütteln und erholten sich um 4,6 Prozent. Daneben konnten sich Siemens deutlich um 3,81 Prozent erholen. Die Aktie war nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen in einer ersten Reaktion stark gestiegen, dann aber unter Abgabedruck geraten, belastet von Sorgen um möglicherweise negative Folgen von KI-Anwendungen für diverse Siemens-Geschäftsfelder.

Gesucht waren Rüstungsaktien. Rheinmetall waren mit einem Plus von 5,1 Prozent Tagessieger im DAX. Im MDAX gewannen Hensoldt 3,1 und Renk 4,8 Prozent vor dem Hintergrund der nicht weiterkommenden Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland.

Dürr machten einen Satz um 9,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mit den vorläufigen 2025er Zahlen beim Nettogewinn die Prognose deutlich übertroffen hatte. Dabei half ein höher als erwartet ausgefallener Buchgewinn aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts.

Die vorläufigen Zahlen von SAF-Holland fielen laut den Analysten von MPCM im oberen Bereich der vom Unternehmen genannten Prognosespannen. Vermutlich hätten hier Nachholeffekte im Zusammenhang mit Zöllen die Margen im vierten Quartal gestützt, so die Experten. Die Aktie gewann 4,0 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.278,21 +1,1% +2,1%

DAX-Future 25.337,00 +1,0% +1,4%

XDAX 25.285,48 +1,0% +1,0%

MDAX 31.742,22 +0,9% +2,7%

TecDAX 3.721,82 +1,1% +1,6%

SDAX 18.093,03 +1,4% +3,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,29 -3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)

