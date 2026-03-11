DAX 23.630 +0,0%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2290 -1,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1555 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Rheinmetall Aktie

1.553,00 EUR +13,50 EUR +0,88 %
STU
Marktkap. 70,54 Mrd. EUR

KGV 68,68
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Warburg Research

Rheinmetall Hold

10:41 Uhr
Rheinmetall Hold
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.553,00 EUR 13,50 EUR 0,88%
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Hold" belassen. Das Unternehmen haben die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Allerdings seien sie auch sehr ambitioniert gewesen. Die aktuelle Bewertung preise eine positive geschäftliche Entwicklung bereits ein./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Hold

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.700,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.576,50 €		 Abst. Kursziel*:
7,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.553,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,47%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.086,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

10:41 Rheinmetall Hold Warburg Research
10:11 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
11.03.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
