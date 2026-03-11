Rheinmetall Aktie
Marktkap. 70,54 Mrd. EURKGV 68,68
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Hold" belassen. Das Unternehmen haben die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Allerdings seien sie auch sehr ambitioniert gewesen. Die aktuelle Bewertung preise eine positive geschäftliche Entwicklung bereits ein./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Hold
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
1.700,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1.576,50 €
|Abst. Kursziel*:
7,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1.553,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,47%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.086,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
