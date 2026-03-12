DAX 23.740 +0,6%ESt50 5.794 +0,8%MSCI World 4.383 +0,5%Top 10 Crypto 9,7035 +5,9%Nas 22.440 +0,6%Bitcoin 63.966 +4,5%Euro 1,1476 -0,4%Öl 99,52 -2,2%Gold 5.096 +0,1%
United Internet Aktie

Marktkap. 4,73 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
WKN 508903

ISIN DE0005089031

Symbol UDIRF

United Internet AG
26,04 EUR -1,14 EUR -4,19%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach Telefonica Gespräche über eine Übernahme der United-Internet-Tochter 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Mit Verweis auf die in dem Artikel genannten Begründung schenkt er der Nachricht aber keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
26,04 €		 Abst. Kursziel*:
-3,99%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
26,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,99%
Analyst Name:
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

14:46 United Internet Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 United Internet Buy UBS AG
15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
Nachrichten zu United Internet AG

dpa-afx Auf Eis gelegt? United Internet- und 1&1-Aktien schwach: Übernahmefantasie verfliegt an der Börse United Internet- und 1&1-Aktien schwach: Übernahmefantasie verfliegt an der Börse
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Freitagmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Mittag tiefrot
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels in Rot
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet steigt am Nachmittag
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: United Internet AG: United Internet sells 1&1 Versatel to 1&1 AG
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first nine months of 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, sell
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first half-year 2025
