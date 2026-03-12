Barclays Capital

United Internet Equal Weight

14:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm am Freitag Stellung zu einem Medienbericht aus Spanien, wonach Telefonica Gespräche über eine Übernahme der United-Internet-Tochter 1&1 auf Eis gelegt haben soll. Mit Verweis auf die in dem Artikel genannten Begründung schenkt er der Nachricht aber keinen Glauben. Eine Konsolidierung bleibe am deutschen Telekom-Markt weiterhin ein realistisches Szenario./tih/ag

