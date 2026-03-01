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DAX aktuell

Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende

13.03.26 17:41 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX verliert letztlich - Ölpreise stabil | finanzen.net

Am zehnten Handelstag seit dem Kriegsausbruch im Iran zeigte sich der DAX volatil. Die Lage am Ölmarkt hat sich zumindest nicht verschlechtert.

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Der DAX fiel zur Eröffnung des XETRA-Haupthandels an der Frankfurter Börse um 0,88 Prozent auf 23.381,91 Punkte zurück und zeigte sich anschließend volatil. Er verabschiedete sich letztlich mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 23.447,29 Punkten ins Wochenende.

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Ölpreise bleiben im Anlegerfokus

Momentan richtungsweisend für die Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

Die Stimmung kann aber jederzeit wieder brenzlig werden. Denn der Iran droht mit Angriffen auf die Öl- und Gasvorkommen der Region und griff bereits Öltanker im Persischen Golf an.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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