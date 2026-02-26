Pressebericht

Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben.

Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit 1&1, einer Tochter von United Internet, über eine Übernahme. Der Kaufpreis soll demnach zwischen 4,5 bis 5 Milliarden Euro liegen.

Wer­bung Wer­bung

Die Nachricht ließ die im SDAX notierten 1&1-Anteile auf XETRA zuletzt um 8,95 Prozent auf 24,35 Euro steigen und half auch den Anteilen von United Internet im MDAX um 11,00 Prozent auf 27,44 Euronach oben, womit diese ihren Abwärtstrend seit Mitte Januar brechen könnten. Telefonica gewannen in Madrid 4,85 Prozent auf 3,826 Euro.

FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX)