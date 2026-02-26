DAX25.345 +0,2%Est506.161 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +0,7%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.024 -0,3%Euro1,1799 ±0,0%Öl71,98 +1,5%Gold5.177 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Bayer-Aktie etwas fester nach Studienerfolg bei Protatakrebs mit Xofigo-Kombitherapie Bayer-Aktie etwas fester nach Studienerfolg bei Protatakrebs mit Xofigo-Kombitherapie
Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Pressebericht

Kaufinteresse beflügelt: Übernahmefantasie lässt Aktien von 1&1 und United Internet teils zweistellig abheben

27.02.26 11:13 Uhr
Telefonica jagt 1&1 - Aktien des Kaufkandidaten und von United Internet-Aktie schießen nach oben | finanzen.net

Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,05 EUR -0,30 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telefonica S.A.
3,75 EUR 0,13 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
24,72 EUR 0,10 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit 1&1, einer Tochter von United Internet, über eine Übernahme. Der Kaufpreis soll demnach zwischen 4,5 bis 5 Milliarden Euro liegen.

Wer­bung

Die Nachricht ließ die im SDAX notierten 1&1-Anteile auf XETRA zuletzt um 8,95 Prozent auf 24,35 Euro steigen und half auch den Anteilen von United Internet im MDAX um 11,00 Prozent auf 27,44 Euronach oben, womit diese ihren Abwärtstrend seit Mitte Januar brechen könnten. Telefonica gewannen in Madrid 4,85 Prozent auf 3,826 Euro.

FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG, Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
10.02.2026United Internet BuyUBS AG
15.01.2026United Internet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026United Internet BuyUBS AG
05.01.2026United Internet BuyUBS AG
10.12.2025United Internet KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.02.2026United Internet BuyUBS AG
15.01.2026United Internet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026United Internet BuyUBS AG
05.01.2026United Internet BuyUBS AG
10.12.2025United Internet KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.11.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen