United Internet Aktie

Marktkap. 4,47 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
Goldman Sachs Group Inc.

United Internet Buy

11:46 Uhr
United Internet Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse und Ausblicke von United Internet und der Tochter 1&1 seien weitgehend beruhigend gewesen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Marktschätzungen für den Barmittelzufluss./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 09:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
34,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,22 €		 Abst. Kursziel*:
31,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,28%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

17.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
13.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 United Internet Buy UBS AG
15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
mehr Analysen

