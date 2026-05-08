BP Aktie

6,30 EUR +0,14 EUR +2,31 %
STU
6,30 EUR +0,13 EUR +2,17 %
HAML
Marktkap. 95,63 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Outperform

08:01 Uhr
BP Outperform
BP plc (British Petrol)
6,30 EUR 0,14 EUR 2,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP beim unveränderten Kursziel von 700 Pence von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach einer Reihe von Fehltritten bekomme der Ölkonzern im aktuellen Preisumfeld "eine zweite Chance auf einen ersten Eindruck", und die neuerliche Möglichkeit, Schulden abzubauen und die Bilanz zu stärken, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP Outperform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,36 £		 Abst. Kursziel*:
30,62%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08.05.26 BP Buy UBS AG
29.04.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 BP Overweight Barclays Capital
28.04.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 BP Kaufen DZ BANK
