NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP beim unveränderten Kursziel von 700 Pence von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach einer Reihe von Fehltritten bekomme der Ölkonzern im aktuellen Preisumfeld "eine zweite Chance auf einen ersten Eindruck", und die neuerliche Möglichkeit, Schulden abzubauen und die Bilanz zu stärken, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,36 £
|Abst. Kursziel*:
30,62%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08.05.26
|BP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets