RBC Capital Markets

BP Sector Perform

13:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern sei ein eindeutiger Profiteur der wegen des Kriegs im Iran gestiegenen Rohstoffpreise, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege daher auf dem Ergebnis im Ölhandelsgeschäft./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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