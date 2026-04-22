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Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Sector Perform

13:06 Uhr
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,61 EUR 0,02 EUR 0,33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern sei ein eindeutiger Profiteur der wegen des Kriegs im Iran gestiegenen Rohstoffpreise, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege daher auf dem Ergebnis im Ölhandelsgeschäft./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Sector Perform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
5,74 £		 Abst. Kursziel*:
21,93%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:06 BP Sector Perform RBC Capital Markets
22.04.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
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14.04.26 BP Overweight Barclays Capital
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