PUMA Aktie
Marktkap. 3,63 Mrd. EUR
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Hersteller von Sportbekleidung habe einen guten Jahresauftakt hinter sich, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei der Umsatz zu konstanten Wechselkursen etwas besser ausgefallen als angenommen. Die Bruttomarge sei gestiegen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Hold
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
25,86 €
|Abst. Kursziel*:
-3,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,62%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|18:56
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|15:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:21
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:56
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|15:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:21
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
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|PUMA Outperform
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|PUMA Outperform
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:56
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|PUMA Halten
|DZ BANK