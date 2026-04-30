Deutsche Bank AG

PUMA SE Hold

18:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Hersteller von Sportbekleidung habe einen guten Jahresauftakt hinter sich, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei der Umsatz zu konstanten Wechselkursen etwas besser ausgefallen als angenommen. Die Bruttomarge sei gestiegen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE