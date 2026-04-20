DAX 24.438 +0,1%ESt50 5.969 -0,2%MSCI World 4.640 +0,1%Top 10 Crypto 9,7715 +0,6%Nas 24.502 +0,4%Bitcoin 64.748 +0,6%Euro 1,1766 -0,2%Öl 95,67 +2,0%Gold 4.772 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street höher -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- D-Wave & Co., Allianz, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Broadcom Anlegern eine Freude S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Broadcom Anlegern eine Freude
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
26,24 EUR +0,23 EUR +0,88 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,8 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

DZ BANK

PUMA SE Halten

15:06 Uhr
PUMA SE Halten
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
26,24 EUR 0,23 EUR 0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 23 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko "bietet die perfekte Bühne für Sportmarken und könnte zum Wachstumsmotor für die gesamte Sportbranche werden", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Bei Nike bestehe die Chance, dass sich die "Heim-WM" als Zündfunke für eine Beschleunigung des bislang eher zögerlich verlaufenden Marken-Turnarounds erweise. Für Adidas sieht Maul die Chance, aus einer Position der Stärke den Marktanteil in Nordamerika zu steigern und den aktuellen Marken-Hype in nachhaltige Kundenloyalität zu übertragen. Bei Puma dürfte die WM indes nur einen kleinen Beitrag zur Stärkung der strauchelnden Marke liefern. Nach der für 2027 geplanten Rückkehr auf den Wachstumspfad könnte wieder die Spekulation um eine Übernahme durch Anta Sports in den Vordergrund rücken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Halten

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
26,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
26,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

15:06 PUMA Halten DZ BANK
20.04.26 PUMA Outperform Bernstein Research
01.04.26 PUMA Neutral UBS AG
23.03.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 PUMA Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mit Abgaben
finanzen.net MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen
finanzen.net Erste Schätzungen: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX im Minus
dpa-afx adidas-Aktie fester: Citi sieht großes Potenzial, Hoffnung auf starke Saison - auch PUMA legt zu
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen