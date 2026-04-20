PUMA Aktie
Marktkap. 3,8 Mrd. EUR
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 23 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko "bietet die perfekte Bühne für Sportmarken und könnte zum Wachstumsmotor für die gesamte Sportbranche werden", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Bei Nike bestehe die Chance, dass sich die "Heim-WM" als Zündfunke für eine Beschleunigung des bislang eher zögerlich verlaufenden Marken-Turnarounds erweise. Für Adidas sieht Maul die Chance, aus einer Position der Stärke den Marktanteil in Nordamerika zu steigern und den aktuellen Marken-Hype in nachhaltige Kundenloyalität zu übertragen. Bei Puma dürfte die WM indes nur einen kleinen Beitrag zur Stärkung der strauchelnden Marke liefern. Nach der für 2027 geplanten Rückkehr auf den Wachstumspfad könnte wieder die Spekulation um eine Übernahme durch Anta Sports in den Vordergrund rücken./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Halten
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
26,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
26,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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