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Marktkap. 540,01 Mio. EUR

KGV 24,72
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WKN A3H220

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Warburg Research

Nagarro SE Buy

12:51 Uhr
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nagarro SE
39,96 EUR -3,44 EUR -7,93%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der unerwartet hohe Nettogewinn sei nicht operativer Natur, sondern vor allem einem steuerlichen Effekt geschuldet, schrieb Yannik Siering in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel basiere auf höheren Annahmen für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des IT-Dienstleisters./bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nagarro

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
95,20 €		 Abst. Kursziel*:
-15,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
100,20%
Analyst Name:
Yannik Siering 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

12:51 Nagarro Buy Warburg Research
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25.03.26 Nagarro Buy Warburg Research
24.03.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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