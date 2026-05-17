Ryanair Aktie
Marktkap. 22,93 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Das sei recht ordentlich verlaufen, schrieb Jaime Rowbotham am Montag. Voraussichtlich kurzfristigere Buchungen seitens der Kunden erschwerten aber die Prognose der künftigen Geschäftsentwicklung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,98 €
|Abst. Kursziel*:
43,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,16%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
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