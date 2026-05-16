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Barclays Capital

Merck Equal Weight

08:11 Uhr
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal des Pharma- und Chemiekonzerns sei solide ausgefallen, wobei Einmaleffekte angetrieben hätten, schrieb Charles Pitman-King am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. 2026 sei weiter ein Übergangsjahr./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
116,75 €		 Abst. Kursziel*:
11,35%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
116,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,07%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:11 Merck Equal Weight Barclays Capital
14.05.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Merck Buy UBS AG
13.05.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
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