Barclays Capital

Merck Equal Weight

08:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal des Pharma- und Chemiekonzerns sei solide ausgefallen, wobei Einmaleffekte angetrieben hätten, schrieb Charles Pitman-King am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. 2026 sei weiter ein Übergangsjahr./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016