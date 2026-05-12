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Symbol BBVXF

Barclays Capital

BBVA Equal Weight

09:21 Uhr
BBVA Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
18,74 EUR -0,08 EUR -0,40%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das erste Quartal sei für iberische Banken erneut stark verlaufen, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Für ihre "Overweight"-Empfehlungen Santander, CaixaBank und BCP habe es nach den Zahlenvorlagen die stärksten Anhebungen der Gewinnschätzungen gegeben./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 14:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Equal Weight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,90 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
18,74 €		 Abst. Kursziel*:
11,53%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
18,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,53%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15.05.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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12.05.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
04.05.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
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