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Marktkap. 115,01 Mio. EUR

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WKN A2G8ZX

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Symbol PYRIF

SMC Research

Pyrum Innovations Kaufen

08:34 Uhr
Pyrum Innovations Kaufen
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Pyrum Innovations AG
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Trotz gewisser Verzögerungen macht Pyrum nach Darstellung von SMC-Research Fortschritte in allen Bereichen. Von besonderer Bedeutung ist die Carbon-Black-Pelletproduktion, die nach der Lösung der noch bestehenden technischen Probleme in Q3 endlich die Zielkapazität erreichen soll. SMC-Analyst Holger Steffen sieht das als Game-Changer für die Geschäftsentwicklung und stuft die Aktie weiterhin als spekulativen Kauf ein.

Auch, wenn es nicht mit dem erhofften Tempo voran gehe, mache Pyrum Fortschritte in allen Bereichen. Im letzten Jahr habe der Umsatz so von 2,0 auf 4,1 Mio. Euro verdoppelt und der EBIT-Verlust von -8,9 auf -8,7 Mio. Euro leicht reduziert werden können. Für das laufende Jahr strebe das Management eine weitere Erlössteigerung auf 6,5 bis 9,5 Mio. Euro und ein Defizit vor Zinsen und Steuern von -8,0 bis -10,5 Mio. Euro an.

Der wichtigste Treiber für die Erlöse sei die Produktion von Carbon-Black-Pellets (TTB). Hier laufe zwar inzwischen die Produktion, aber wegen Problemen beim Transport zwischen dem Mahl- und Pelltierprozess noch auf deutlich zu niedrigem Niveau. Die Lösung dafür sei aber identifiziert und solle im dritten Quartal umgesetzt werden, so dass dann die Zielkapazität erreicht werde.

Das werten die Analysten als einen Game-Changer für die Geschäftsentwicklung. Als weiteren bedeutenden Treiber sehen sie das Redesign des Werkskonzepts, das aktuell finalisiert und zu einer stärker modularen Bauweise führen werde . Als Ergebnis sollen die Kostensteigerungen bei Komponenten vollständig aufgefangen werden, zudem könnte sich auch die Zeitspanne des Werksbaus etwas reduzieren.

Das untermauere auch das Wachstumsmodell, das die Analysten für Pyrum entworfen haben. Auf der Basis sehen sie den fairen Wert mit 56,40 Euro weit über dem aktuellen Kurs. Sie gehen davon aus, dass das Potenzial schrittweise realisiert werde, sobald die technischen Limits bei der Pelletproduktion behoben seien. Ihr Urteil laute weiterhin „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.5.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.05.2026 um 9:35 Uhr fertiggestellt und am 18.05.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-18-SMC-Update-Pyrum_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pyrum Innovations Kaufen

Unternehmen:
Pyrum Innovations AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
56,40
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
26,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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