Pyrum: Der zündende Funke

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Die Aktie von Pyrum hat zuletzt wieder geschwächelt, das große Bild einer Bodenbildung ist aber weiter intakt. Es braucht einen zündenden Funken – aber der ist durchaus absehbar.

Ende letzten Jahres hat sich die Aktie von Pyrum kurz auf dem Weg zum oberen Ende des Seitwärtskorridors gemacht, das bei ca. 34 Euro liegt. Der Abschluss einer großen Kapitalerhöhung und die Auslieferung der Aktien, die zu einem Bezugspreis von 27,50 Euro platziert wurden, hat diesen Move dann aber abgewürgt.

Boden weiter erkennbar

Danach ging es schrittweise in Richtung des unteren Endes des Seitwärtskorridors, das knapp unter 25 Euro liegt. Der Boden, der auch das Ende des mittelfristigen Abwärtstrends bedeuten könnte, ist aber weiter erkennbar.

Initialzündung in den nächsten Monaten

Was die Aktie benötigt, ist eine Initialzündung. Wir stufen insbesondere die Aussicht auf einen weiteren kräftigen Umsatzanstieg und eine damit einhergehende Verbesserung des noch deutlich defizitären Ergebnisses als potenzielle Initialzündung ein. Dafür müsste die Überarbeitung des Prozesses für die Produktion von Pellets aus Carbon Black abgeschlossen werden. Das wird in den nächsten Monaten voraussichtlich der Fall sein und wäre der Garant für einen Umsatz in erheblich höheren Dimensionen. Und genau das könnte den Ausbruch der Aktie aus der Bodenbildung einleiten.

Fazit

Bei Pyrum ist noch etwas Geduld notwendig, da an einer zentralen Optimierung im Produktionsprozess immer noch gearbeitet wird. Aber die Lösung ist in Sichtweite und die Geduld könnte sich am Ende auszahlen. Denn wenn die Aktie den Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben perspektivisch schafft, würde das technisch erheblichen weiteren Spielraum eröffnen.

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Erstellung am 13.04.26 um 7:49 Uhr.

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