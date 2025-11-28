DAX 23.843 +0,6%ESt50 5.721 +0,5%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.880 -0,5%Euro 1,1676 +0,0%Öl 62,80 +0,1%Gold 4.194 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- BYD, Tesla, Siemens Energy, Aurubis, Formycon im Fokus
Top News
Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
Porsche-Aktie höher: Management strebt weitere massive Einsparungen an Porsche-Aktie höher: Management strebt weitere massive Einsparungen an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pyrum Innovations Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
28,30 EUR +0,10 EUR +0,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 129,66 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2G8ZX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2G8ZX8

SMC Research

Pyrum Innovations Kaufen

08:39 Uhr
Pyrum Innovations Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Pyrum Innovations AG
28,30 EUR 0,10 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Pyrum kämpft zwar weiter mit Verzögerungen in einigen Bereichen, hat nach Darstellung von SMC-Research zugleich aber wichtige Fortschritte gemacht, die für große Wachstumschancen sorgen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht daher weiterhin ein hohes Kurspotenzial für die Aktie.

Pyrum habe laut SMC-Research auch im laufenden Jahr noch mit Verzögerungen zu kämpfen, vor allem der Hochlauf der Mahl- und Pelletieranlage habe noch nicht das gewünschte Niveau erreicht. Hier zeichne sich eine Lösung allerdings klar ab, so dass schon im ersten Halbjahr 2026 der maximale Output erreicht werden könnte.

Auch ansonsten habe das Unternehmen wichtige Meilensteine erreicht. Inzwischen sei bei gleich drei Projekten der Baustart entweder bereits erfolgt („Spatenstich“ beim eigenen Werk in Perl-Besch) oder stehe bald an (Partnerprojekte in Tschechien und Griechenland). Dabei habe die großzügige Förderung des EIF (29,4 Mio. Euro nicht rückzahlbare Zuschüsse bei Gesamtinvestitionen von 100 Mio. Euro) für das griechische Werk den hohen Innovationsgrad der Lösung von Pyrum bestätigt. Das bedeute auch potenziellen Rückenwind für die umfangreiche Projektpipeline des Unternehmens, da eine Förderung auch für weitere Vorhaben beantragt werden könnte.

Um die sich aktuell bietenden großen Chancen zu nutzen und den Wachstumsprozess zu forcieren, habe Pyrum eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gestartet, die eine Platzierung von bis zu 763,8 Tsd. Aktien zu einem Preis von 27,50 Euro vorsehe. So könnten maximal rund 21 Mio. Euro eingenommen werden, um eine ausreichende Kapitalbasis für die absehbar sehr dynamische Geschäftsentwicklung der nächsten Jahre zu schaffen.

Die Analysten haben ihr Modell umfangreich überarbeitet und im Zuge dessen einerseits insbesondere höhere Consulting-Einnahmen angesetzt, andererseits jetzt aber auch den Verkauf von Anlagekomponenten im Umsatz brutto berücksichtigt (und im gleichen Umfang die Materialkosten erhöht). Die potenzielle Verwässerung durch die Kapitalmaßnahme hatten sie hingegen zuvor schon hypothetisch berücksichtigt.

Per Saldo seien die geschätzten höheren Consulting-Einnahmen dafür verantwortlich, dass sich ihr Kursziel von 54,00 auf 55,00 Euro leicht erhöht habe. Damit biete sich nach ihrer Einschätzung durch den weiteren Roll-out der innovativen Lösung für das Altreifen-Recycling, der im nächsten Jahr weiter an Momentum gewinnen sollte, ein sehr attraktives Kurspotenzial, das weiter die Einstufung mit „Speculative Buy“ rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.12.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 03.12.2025 um 18:25 Uhr fertiggestellt und am 04.12.2025 um 8:15 Uhr  veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-04-SMC-Update-Pyrum_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pyrum Innovations Kaufen

Unternehmen:
Pyrum Innovations AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
55,00
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
28,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pyrum Innovations AG

08:39 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
02.10.25 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
02.07.25 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
22.05.25 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
03.04.25 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Pyrum Innovations AG

StockXperts Pyrum: Große Chancen voraus Pyrum: Große Chancen voraus
Aktien-Global Pyrum: Große Chancen voraus
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG bietet am 2. Dezember 2025 Webcasts für Investoren zur Kapitalerhöhung an
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von bis zu 21 Mio. €
EQS Group EQS-Adhoc: Pyrum Innovations AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital im Umfang von bis zu EUR 21 Millionen
StockXperts Pyrum: In enger Taktung wichtige Erfolge erzielt
finanzen.net Pyrum Innovations informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2025
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG und SUAS Ecology s.r.o. schließen Shareholder Agreement für gemeinsames Werk in Tschechien
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG publishes figures for the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG and SUAS Ecology s.r.o. conclude shareholder agreement for joint plant in Czechia
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG: Milestone for Europe's circular economy – EUR 29.4 million in EU funding for major project in Greece
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG: Official ground-breaking ceremony for new Pyrum plant in Perl-Besch on 14 November 2025
EQS Group EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Pascal Klein, sell
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG publishes figures for the first half of 2025
EQS Group EQS-News: Pyrum Innovations AG offers webcast for investors on 26 September 2025, 11.00 a.m. (CEST)
EQS Group EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Elke Marlis Opitz, Share Purchase from capital increase
RSS Feed
Pyrum Innovations AG zu myNews hinzufügen