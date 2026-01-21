DAX 24.854 +1,2%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.480 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.936 +0,5%Euro 1,1691 +0,0%Öl 64,92 -0,6%Gold 4.834 +0,1%
RELX Aktie

33,80 EUR -0,72 EUR -2,09 %
STU
31,09 CHF -0,38 CHF -1,21 %
BRX
Marktkap. 62,74 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Barclays Capital

RELX Overweight

09:31 Uhr
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
33,80 EUR -0,72 EUR -2,09%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4255 Pence belassen. Analyst Nick Dempsey wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Der Vorteil im Vergleich zu Start-up-Anbietern wie Harvey und Legora sei die größere Datenbasis des Protégé genannten Programms von Relx, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Overweight

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Barclays Capital
42,55 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Dempsey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

