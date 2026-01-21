Barclays Capital

RELX Overweight

09:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4255 Pence belassen. Analyst Nick Dempsey wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Der Vorteil im Vergleich zu Start-up-Anbietern wie Harvey und Legora sei die größere Datenbasis des Protégé genannten Programms von Relx, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:17 / GMT

