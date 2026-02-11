DAX25.200 +1,4%Est506.087 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,9%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.137 +1,3%Euro1,1887 +0,1%Öl68,75 -1,3%Gold5.081 -0,1%
RELX-Aktie fester: Umsatz und Gewinn klettern

12.02.26 14:14 Uhr
RELX-Aktie legt durch Gewinnsprung zu | finanzen.net

Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX rechnet nach guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools im vergangenen Jahr weiter mit einem hohen Wachstum.

RELX PLC (ex Reed Elsevier)
23,76 EUR -0,06 EUR -0,25%
Die positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen, sagte RELX-Unternehmenschef Erik Engstrom am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen. Die um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigten Erlöse dürften weiter stark zulegen - ebenso das operative Ergebnis.

2025 zog der Umsatz bereinigt um Sondereffekte um sieben Prozent auf 9,6 Milliarden Pfund (11 Mrd Euro) an. Der bereinigte operative Gewinn stieg um neun Prozent auf 3,3 Milliarden Pfund. Das Wachstum fiel etwas schwächer aus, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. Der operative Gewinn lag im Rahmen der Analystenerwartungen. An der Börse sorgen die Zahlen zunächst nicht für Erleichterung. Der Kurs der zuletzt stark unter Druck stehenden Aktie zeigt sich am Donnerstag 1,94 Prozent fester bei 20,52 GBP.

/zb/mis/stk

LONDON (dpa-AFX)

