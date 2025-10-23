DAX24.198 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.883 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1613 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.149 +1,4%
DAX in Grün -- Wall Street freundlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
ROUNDUP: KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an

23.10.25 15:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,24 EUR -1,00 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX profitiert weiterhin vom Wachstum des Messegeschäfts und der Angebote rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Dabei sind laut dem Unternehmen insbesondere neue KI-Anwendungen gefragt. Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. An der Börse kam die Aktie allerdings unter Druck.

Am Nachmittag war Relx mit minus zwei Prozent unter den größten Verlierern im Stoxx Europe 50. Auch 2025 liegt das Papier mit einem Minus von rund 5 Prozent weit hinten im währungsgemischten Europa-Index, der es im gleichen Zeitraum auf ein Plus von gut zehn Prozent bringt. Für Analyst George Webb von Morgan Stanley bleibt der Wachstumstrend des Unternehmens intakt, liefert aber auch keine Überraschungen.

Das Messegeschäft der Briten legte im Dreivierteljahr um 8 Prozent zu und das Geschäft rund um rechtsbezogene Dienstleistungen etwa für Anwaltskanzleien, Wissenschaft und Regierungen um 9 Prozent. Für das Gesamtjahr strebt Relx ein "starkes" zugrundeliegendes Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an./mis/lew/he

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
21.10.2025RELX OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025RELX BuyUBS AG
11.09.2025RELX OutperformBernstein Research
08.09.2025RELX OutperformBernstein Research
28.07.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025RELX OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025RELX BuyUBS AG
11.09.2025RELX OutperformBernstein Research
08.09.2025RELX OutperformBernstein Research
25.07.2025RELX OverweightBarclays Capital
28.07.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
25.04.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
28.06.2024RELX Equal WeightBarclays Capital
01.03.2024RELX HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.07.2006Reed Elsevier sellGoldman Sachs
17.07.2006Reed Elsevier Plc sellGoldman Sachs

