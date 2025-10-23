ROUNDUP: KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX profitiert weiterhin vom Wachstum des Messegeschäfts und der Angebote rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Dabei sind laut dem Unternehmen insbesondere neue KI-Anwendungen gefragt. Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. An der Börse kam die Aktie allerdings unter Druck.
Am Nachmittag war Relx mit minus zwei Prozent unter den größten Verlierern im Stoxx Europe 50. Auch 2025 liegt das Papier mit einem Minus von rund 5 Prozent weit hinten im währungsgemischten Europa-Index, der es im gleichen Zeitraum auf ein Plus von gut zehn Prozent bringt. Für Analyst George Webb von Morgan Stanley bleibt der Wachstumstrend des Unternehmens intakt, liefert aber auch keine Überraschungen.
Das Messegeschäft der Briten legte im Dreivierteljahr um 8 Prozent zu und das Geschäft rund um rechtsbezogene Dienstleistungen etwa für Anwaltskanzleien, Wissenschaft und Regierungen um 9 Prozent. Für das Gesamtjahr strebt Relx ein "starkes" zugrundeliegendes Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an./mis/lew/he
