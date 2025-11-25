Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsende in Grün

Kursentwicklung

Der FTSE 100 verzeichnete letztendlich Kursanstiege.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,78 Prozent höher bei 9.609,53 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9.534,89 Punkte an der Kurstafel, nach 9.534,91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9.521,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 9.615,57 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 9.645,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9.321,40 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 8.291,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 16,34 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9.930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.544,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 6,50 Prozent auf 3,15 GBP), Kingfisher (+ 5,98 Prozent auf 3,10 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,25 Prozent auf 44,50 EUR), Burberry (+ 4,70 Prozent auf 11,69 GBP) und Barratt Developments (+ 4,10 Prozent auf 3,94 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Beazley (-9,19 Prozent auf 7,81 GBP), Intertek (-5,71 Prozent auf 45,92 GBP), Pearson (-2,16 Prozent auf 9,85 GBP), BAE Systems (-1,88 Prozent auf 16,21 GBP) und Compass Group (-1,67 Prozent auf 24,08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 97.134.207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 243,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

