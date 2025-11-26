DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.129 -0,5%Euro1,1591 +0,2%Öl62,70 +0,1%Gold4.165 +0,8%
Antizyklische Käufe

Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt

26.11.25 03:44 Uhr
Während alle verkaufen: Cathie Wood startet Millionen-Offensive bei Krypto-Aktien | finanzen.net

Der Kryptomarkt leuchtet - mit wenigen Ausnahmen - seit Wochen tiefrot und die Sorgen vor einem "Krypto-Winter" werden größer. Warum Cathie Woods ARK Invest gerade jetzt in Millionenhöhe zugreift.

• Korrektur lässt Sorgen um "Krypto-Winter" größer werden
• ARK Invest kauft trotz Marktpanik Krypto-Titel in Millionenhöhe
• Hoffnung auf Trendwende am Kryptomarkt

In der Regel ist der November der renditestärkste Monat für die Ur-Kryptowährung Bitcoin - doch nicht in diesem Jahr. Seit Anfang November purzelte der BTC-Kurs um rund 25 Prozent hinunter auf ein vorübergehendes Tief von 82.639,76 US-Dollar. Aktuell kostet ein Bitcoin wieder 87.242,50 US-Dollar (Stand: 25. November 2025).

Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum und XRP stürzten in dieser Phase ab. Krypto-Fans und -Anleger geraten in Panik - das signalisiert auch der "Crypto Fear and Greed-Index" von CoinMarketCap: Mit einem historischen Tiefstwert von 10 herrscht "extreme Angst" am Markt.

Was hinter dem jüngsten Kursrutsch steckt

Nachdem die ersten knapp drei Wochen nicht besonders gut für die Kryptowährungen verlaufen waren, folgte am 21. November das totale Chaos: Nahezu alle bekannten Kryptos zeigten sich tiefrot und fielen stellenweise zweistellig ab. Zwar konnten sich die Währungen im Verlauf wieder erholen, doch der Absacker dürfte das Vertrauen der Investoren auf die Probe gestellt haben.

Und zwar so weit, dass Marktbeobachter von einer Abkehr institutioneller Investoren sprachen. Demnach wären die jüngsten Kursverluste nicht durch kurzfristige Schwankungen zu erklären, sondern dadurch, dass Großanleger und Institutionen ihre Positionen im Krypto-Bereich reduzieren. Einige Experten warnten sogar vor einem bevorstehenden "Krypto-Winter".

Cathie Woods ARK Invest kauft Krypto-Titel in Millionenhöhe

Inmitten dieser scharfen Krypto-Korrektur schießt Cathie Woods ARK Invest bei mehreren Krypto-Titeln in Millionenhöhe nach: Aus einem Bericht von Cryptonews geht hervor, dass die Investmentgesellschaft eine stolze Summe von 42 Millionen US-Dollar binnen weniger Tage in Circle, Bullish und BitMine investierte.

Dabei mussten die genannten Krypto-Aktien zuletzt ordentlich Federn lassen: Auf 30-Tage-Sicht verlor Circle rund 48 Prozent an Wert. Ähnlich erging ee BitMine im genannten Zeitraum mit minus 42 Prozent, während Bullish-Titel knapp 39 Prozent einbüßen mussten (Stand: Schlusskurse vom 25. November 2025).

ARK Invests "dip-buying" befeuert Hoffnungen auf eine Trendwende

Die jüngsten Zukäufe stehen im Einklang mit der Strategie von ARK Invest, bevorzugt bei Kursrückgängen einzukaufen. Bereits in der Vergangenheit hat die Investmentgesellschaft Marktbeobachter mit antizyklischen Käufen überrascht.

Wie AInvest berichtet, vermuten Analysten, dass die Zukäufe von ARK die Überzeugung widerspiegeln, dass diese Unternehmen angesichts des kurzfristigen Marktpessimismus unterbewertet sind. Gemäß BTC-ECHO würden die Wetten des Unternehmens als Zeichen gewertet werden, dass doch kein "Krypto-Winter" bevorsteht.

Cathie Wood geht damit einmal mehr den entgegengesetzten Weg zum breiten Markt. Ob ihre jüngsten Käufe ein Mutmach-Signal oder nur ein Zwischenruf bleiben, dürfte sich erst zeigen, wenn sich die Lage am Kryptomarkt stabilisiert.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

