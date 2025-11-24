DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.925 +0,7%Euro1,1519 ±0,0%Öl62,50 ±-0,0%Gold4.051 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SEC-Unterlagen zu IPO

Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher

24.11.25 03:44 Uhr
Kraken-Aktie bald an der NYSE? Kryptobörse steht wohl kurz vor Börsengang in New York | finanzen.net

Die US-Kryptobörse Kraken hat mit einer vertraulichen S-1-Registrierung bei der SEC einen entscheidenden Schritt in Richtung Börsengang gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bullish
38,60 USD 2,10 USD 5,75%
Charts|News|Analysen
Circle Internet Group
63,20 EUR 4,60 EUR 7,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
210,00 EUR 2,45 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gemini Space Station Incorporation
10,63 USD 0,05 USD 0,47%
Charts|News|Analysen
Devisen
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.784,6788 EUR 360,4436 EUR 0,48%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
87.282,1867 USD 484,1044 USD 0,56%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.476,7453 EUR 43,6631 EUR 1,79%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.852,4994 USD 52,5124 USD 1,88%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0799 USD 0,0343 USD 1,68%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
133,6970 USD 2,8973 USD 2,22%
Charts|News
EUR/SOL (Euro-Solana)
0,0086 SOL -0,0002 SOL -2,08%
Charts|News
EUR/XRP (Euro-Ripple)
0,5537 XRP -0,0088 XRP -1,57%
Charts|News

• Krypto-Gigant Kraken bereitet Börsengang in New York vor
• Vorausgegangen war eine 800-Millionen-Dollar-Finanzierung und 20-Milliarden-Bewertung
• Welle von Krypto-Börsengängen seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus

Wer­bung

Kraken hat laut "BTC Echo" ein vertrauliches S-1-Registrierungsdokument bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Dieser Schritt markiere den letzten formalen Startpunkt bevor ein Börsengang konkret wird. Wie bei vertraulichen Einreichungen üblich, fehlen noch Details zu Zeitplan, Aktienzahl und Preisspanne.

Der weitere Prozess hängt nun sehr vom Abschluss des SEC-Prüfverfahrens sowie der allgemeinen Marktstimmung ab. Frühere Berichte deuteten auf ein mögliches Börsen-Debüt Anfang 2026 hin, während die aktuelle Dynamik auf eine möglicherweise schnellere Entwicklung hindeutet.

Massive Finanzierungsrunde mit strategischer Partnerschaft

Erst wenige Tage vor der SEC-Einreichung hat Kraken eine beeindruckende Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Kryptobörse sammelte 800 Millionen US-Dollar in zwei Tranchen ein, darunter ein strategisches Investment von 200 Millionen US-Dollar durch Citadel Securities.

Wer­bung

Diese Kapitalbeschaffung katapultiert Krakens Bewertung auf 20 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Coinbase, die zweitgrößte Kryptobörse hinter Binance, kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 64 Milliarden US-Dollar, während Kraken laut "Trending Topics" nach Handelsvolumen aktuell auf Platz 14 der größten Kryptobörsen rangiert.

Kraken will expandieren

Die Unterstützung durch den Partner Citadel Securities, einen der größten Market Maker der Welt, verspricht für Kraken wichtige Verbesserungen in den Bereichen Liquidität, Risikomanagement und Marktstruktur. Dadurch soll die operative Stärke und die Marktposition der US-Kryptobörse langfristig gestärkt werden.

Mit dem frischen Kapital plant Kraken eine weltweite Expansion, insbesondere in Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Daneben soll das regulierte Angebot sowie die Produktpalette ausgebaut werden - auch mittels Übernahmen.

Wer­bung

Teil einer Krypto-IPO-Welle nach Trumps Wiederwahl

Krakens Börsengang-Vorbereitung folgt einer bemerkenswerten Wiederbelebung von Krypto-IPO-Aktivitäten. Nach der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus haben bereits mehrere Unternehmen aus dem Kryptosektor den Gang an die Börse gewagt.

Die Handelsplattformen Bullish und Gemini Space Station vollzogen ihren Börsengang im August bzw. September 2025. Auch Stablecoin-Emittent Circle hat 2025 bereits den Schritt an die Börse gemacht, was auf ein günstiges Umfeld für Krypto-Unternehmen hindeuten könnte.

Hintergrund: Krakens Geschäftsmodell

Die 2011 gegründete US-amerikanische Handelsplattform Kraken ermöglicht den Handel mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin, Ether, Solana und XRP (Ripple). Für Kunden in der Europäischen Union bietet die Plattform zudem den Handel mit tokenisierten Aktien an.

Der Börsengang würde Kraken zu einem der prominentesten öffentlich gehandelten Krypto-Unternehmen machen und könnte die Mainstream-Akzeptanz digitaler Währungen weiter vorantreiben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bullish

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bullish

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung