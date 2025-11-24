Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Die US-Kryptobörse Kraken hat mit einer vertraulichen S-1-Registrierung bei der SEC einen entscheidenden Schritt in Richtung Börsengang gemacht.
Werte in diesem Artikel
• Krypto-Gigant Kraken bereitet Börsengang in New York vor
• Vorausgegangen war eine 800-Millionen-Dollar-Finanzierung und 20-Milliarden-Bewertung
• Welle von Krypto-Börsengängen seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus
Kraken hat laut "BTC Echo" ein vertrauliches S-1-Registrierungsdokument bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Dieser Schritt markiere den letzten formalen Startpunkt bevor ein Börsengang konkret wird. Wie bei vertraulichen Einreichungen üblich, fehlen noch Details zu Zeitplan, Aktienzahl und Preisspanne.
Der weitere Prozess hängt nun sehr vom Abschluss des SEC-Prüfverfahrens sowie der allgemeinen Marktstimmung ab. Frühere Berichte deuteten auf ein mögliches Börsen-Debüt Anfang 2026 hin, während die aktuelle Dynamik auf eine möglicherweise schnellere Entwicklung hindeutet.
Massive Finanzierungsrunde mit strategischer Partnerschaft
Erst wenige Tage vor der SEC-Einreichung hat Kraken eine beeindruckende Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Kryptobörse sammelte 800 Millionen US-Dollar in zwei Tranchen ein, darunter ein strategisches Investment von 200 Millionen US-Dollar durch Citadel Securities.
Diese Kapitalbeschaffung katapultiert Krakens Bewertung auf 20 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Coinbase, die zweitgrößte Kryptobörse hinter Binance, kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 64 Milliarden US-Dollar, während Kraken laut "Trending Topics" nach Handelsvolumen aktuell auf Platz 14 der größten Kryptobörsen rangiert.
Kraken will expandieren
Die Unterstützung durch den Partner Citadel Securities, einen der größten Market Maker der Welt, verspricht für Kraken wichtige Verbesserungen in den Bereichen Liquidität, Risikomanagement und Marktstruktur. Dadurch soll die operative Stärke und die Marktposition der US-Kryptobörse langfristig gestärkt werden.
Mit dem frischen Kapital plant Kraken eine weltweite Expansion, insbesondere in Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Daneben soll das regulierte Angebot sowie die Produktpalette ausgebaut werden - auch mittels Übernahmen.
Teil einer Krypto-IPO-Welle nach Trumps Wiederwahl
Krakens Börsengang-Vorbereitung folgt einer bemerkenswerten Wiederbelebung von Krypto-IPO-Aktivitäten. Nach der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus haben bereits mehrere Unternehmen aus dem Kryptosektor den Gang an die Börse gewagt.
Die Handelsplattformen Bullish und Gemini Space Station vollzogen ihren Börsengang im August bzw. September 2025. Auch Stablecoin-Emittent Circle hat 2025 bereits den Schritt an die Börse gemacht, was auf ein günstiges Umfeld für Krypto-Unternehmen hindeuten könnte.
Hintergrund: Krakens Geschäftsmodell
Die 2011 gegründete US-amerikanische Handelsplattform Kraken ermöglicht den Handel mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin, Ether, Solana und XRP (Ripple). Für Kunden in der Europäischen Union bietet die Plattform zudem den Handel mit tokenisierten Aktien an.
Der Börsengang würde Kraken zu einem der prominentesten öffentlich gehandelten Krypto-Unternehmen machen und könnte die Mainstream-Akzeptanz digitaler Währungen weiter vorantreiben.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bullish
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bullish
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bullish News
Bildquellen: salarko / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coinbase
Analysen zu Coinbase
Keine Analysen gefunden.