Berufe im Gehaltsvergleich: In diesen Branchen bekommt man das niedrigste Gehalt

Platz 6: Das Ranking

Ärztinnen und Ärzte verdienen - wie zu erwarten - in Deutschland mehr als alle anderen Berufsgruppen: Das Mediangehalt liegt hier bei 78.317 Euro brutto, es folgen Angestellte im Ingenieurwesen (59.280 Euro brutto im Jahr) und aus der IT-Branche (56.992 Euro brutto im Jahr). In anderen Berufen hingegen sehen die Gehälter deutlich weniger rosig aus - diese Daten haben die beiden großen deutschen Jobbörsen GEHALT.de und StepStone im Gehaltsreport 2022 zusammengetragen, wobei das Mediangehalt immer das Gehalt der Person angibt, die genau im Mittelfeld liegt. Es gab also 2022 gleich viele Ärztinnen und Ärzte, die mehr als 78.317 Euro brutto verdient haben, wie Ärztinnen und Ärzte mit niedrigerem Gehalt. StepStone und GEHALT.de weisen darauf hin, dass die Gehälter aus dem Gehaltsreport nicht mit den Gehältern aus den Berichten der Vorjahre verglichen werden können, weil sich die Datensätze zu stark unterscheiden. Stand des Rankings der Berufe mit den niedrigsten Gehältern 2022 ist der 4. Februar 2023.

Quelle: Gehaltsreport 2022, Bild: el lobo / Shutterstock.com