Brutto-Netto-Rechner: So berechnen Sie Ihr Gehalt

Geben Sie die Steuererkläung ab!

Sie haben definitiv am Ende mehr von Ihrem Gehalt, wenn Sie eine Steuererklärung einreichen. Laut dem Statistischen Bundesamt bekamen Steuerpflichtige, die eine Steuerklärung abgegeben haben, durchschnittlich 1.072 Euro vom Finanzamt wieder. Lesen Sie weiter in unseren Tipps zur Steuererklärung und in unserem Steuersoftware-Vergleich. Im Zweifelsfall kann Ihnen auch ein Steuerberater helfen, der aber natürlich auch wiederum etwas mehr kosten kann.