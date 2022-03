Der große Lottogewinn: Muss er versteuert werden?

Der Lottogewinn selbst muss nicht versteuert werden

Der große Tag ist endlich da, nach jahrelangem Lottospielen wurde der Jackpot endlich geknackt und der lang ersehnte Lottogewinn wandert auf das eigene Konto. Begeistere Lottospieler mögen sich fragen, ob sie den Gewinn in diesem Fall versteuern müssten. Die Antwort ist: Nein. In Deutschland müssen Gewinne aus Glücksspielen nicht versteuert werden, unabhängig davon, wie groß der Gewinn ist, wie "Lottoland" erklärt. Der Gewinner erhält die volle Summe ohne steuerliche Abzüge. Das gilt beim Lotto ebenso wie im Casino, denn Gewinnspiele sind gesetzlich nicht als Einkünfte klassifiziert und unterliegen somit keiner Einkommenssteuer. Liegt das Geld jedoch erst einmal sicher zu Hause im Safe oder auf dem Konto bei der Bank, überlegen sich besonders Gewinner größerer Beträge, was sie mit dem gewonnenen Geld anfangen sollen.

Investitionen und Kapitalanlagen, die mit dem Lottogewinn gekauft wurden, hingegen schon

Je nachdem, wie der Lottogewinner sich entscheidet, muss er auf Erträge, die er über den Lottogewinn erhält, Steuern bezahlen. Legt er die Gewinnsumme in Immobilien an und erhält Miete, muss er diese gemäß der Einkommenssteuer versteuern, da sie als Einkünfte gelten. Auch bei Aktienanlagen müssen die Gewinne gemäß des Einkommenssteuergesetzes versteuert werden, da sie als Kapitalerträge gelten. Die Kapitalertragssteuer liegt hierzulande bei 25 Prozent, hinzu kommen unter anderem noch der Solidaritätszuschlag und wenn individuell anfallend, die Kirchensteuer. Generiert der Lottogewinner also Erträge über Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen oder andere Einkommensarten, muss er diese zum jeweiligen Steuersatz bei dem Finanzamt versteuern.

Schenkungen sollten überdacht werden

Wer einen Teil seines Gewinns zu wohltätigen Zwecken spenden oder an die Familie und Freunde verschenken möchte, muss auf die Schenkungssteuer achten. Je näher eine beschenkte Person dem Schenker steht, desto geringer fällt die Schenkungssteuer aus. Kinder und Geschwister müssen demnach weniger Schenkungssteuern bezahlen, als Cousins oder Großeltern. Außerdem spielt die Schenkungssumme eine Rolle, je höher der Betrag, desto mehr muss der Steuerzahler an das Finanzamt abgeben. Interessant zu wissen: Geldbeträge werden höher besteuert als Immobilien- und Aktiengeschenke.

Bei einer Tippgemeinschaft wird das Geld steuerfrei aufgeteilt, sofern die Tippgemeinschaft nachweisbar ist.

Vorsicht beim Lottospielen im Ausland (USA)

Wer als Deutscher im Ausland Lotto spielt, sollte sich vorher über die dortige steuerliche Situation informieren, rät Lottoland. In Deutschland sind Lottogewinne aus dem Ausland ebenfalls steuerfrei, in dem Land selbst können jedoch Steuern auf die gewonnene Summe erhoben werden. Der Eurojackpot ist für den deutschen Lottospieler steuerfrei.

