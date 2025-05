Nach Trump-Berufungserfolg: DAX vor stabiler Eröffnung -- Börsen in Fernost geben klar nach -- MDAX-Wechsel im Juni: JPMorgan sieht IONOS als Ersatz für JENOPTIK

Am letzten Handelstag der Woche dürfte sich nach dem jüngsten Dämpfer zunächst wenig tun. Denn kurz vor US-Handelsschluss am Vortag hatte ein Berufungsgericht die angeordnete Blockade fast aller Trump-Zölle vorerst wieder aufgehoben.

Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften am Freitag zunächst in ihrer Deckung bleiben.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich kaum von der Stelle.

Auch an den europäischen Märkten bleiben die US-Zölle weiterhin Hauptthema. Nachdem diese am Mittwoch am Mittwoch für nichtig erklärt worden waren, setzte ein Bundesberufungsgericht die umfangreichen Zölle am Vorabend zumindest vorläufig wieder in Kraft. Am Freitag stehen nun diverse Preisdaten im Blick.

