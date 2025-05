Handelsgespräche

Die Europäische Union (EU) spricht in ihren Handelsgesprächen mit den USA nach den Worten von EU-Handelskommissar Maros Sefcovi über eine Zusammenarbeit in Schlüsselsektoren wie der Luftfahrt und der Halbleiterindustrie.

Sefcovic sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Dubai, er habe mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Handelsminister Howard Lutnick vereinbart, alle zwei Tage zu telefonieren, und werde voraussichtlich am Donnerstag erneut mit ihnen sprechen. Teams beider Seiten stünden ebenfalls in regelmäßigem Kontakt.

Wer­bung Wer­bung

Laut Sefcovic befasse man sich mit "allen Tariflinien". Er fügte hinzu, dass er und Lutnick auch Bereiche der potenziellen Zusammenarbeit erörterten, die beiden Volkswirtschaften zugute kommen könnten, darunter Luftfahrt, Halbleiter, Stahl und wichtige Rohstoffe.

"Die Intensität ist groß", sagte Sefcovic über die Handelsgespräche. "Ich hoffe, dass dies am Ende zu einem fairen und ausgewogenen Abkommen führen wird."

DJG/DJN/brb/ros

DOW JONES