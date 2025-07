Zoll-Deal mit Japan: DAX vor Stabilisierungsversuch -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei kräftig im Plus -- SAP mit Gewinnsprung - Umsatz leicht unter Prognose -- Gegenwind zwingt Nokia zu Gewinnwarnung

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit einem Plus in den Handel starten. Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise deutlich höher.

Auch der TecDAX könnte mit Gewinnen starten. Am Vortag war der Leitindex zwischenzeitlich auf exakt 23.921 Punkte und damit an seine 50-Tage-Linie gefallen, bevor er sich wieder etwas stabilisieren konnte. Letztlich gelang ihm der Sprung zurück über die Marke von 24.000 Punkten sowie über die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trendverlauf signalisiert. Angesichts der bevorstehenden Berichtssaison und der sich nähernden Frist im Handelskonflikt mit den USA bleibt der Kursverlauf des DAX jedoch weiterhin von Unsicherheit geprägt. Für positive Impulse dürfte die Ankündigung eines umfassenden Handelsabkommens zwischen den USA und Japan sorgen, das US-Präsident Trump als "massiv" bezeichnete. Demnach habe man sich auf gegenseitige Zölle in Höhe von 15 Prozent verständigt - eine spürbare Reduzierung im Vergleich zu den zuvor angedrohten 25 Prozent. Die Börse in Tokio reagierte mit kräftigen Gewinnen, und auch in Europa wächst die Hoffnung, dass das Abkommen als Vorbild für die laufenden Verhandlungen mit den USA dienen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den Aktienmärkten in Europa hielten sich am Dienstag zurück. Der EURO STOXX 50 wies klare Abschläge aus, nachdem er schon schwächer gestartet ist. Er ging 0,98 Prozent leichter bei 5.290,48 Punkten aus dem Handel. Die europäischen Börsen tendierten am Dienstag überwiegend in Rot. Im Mittelpunkt bleibt weiterhin der schwelende Handelskonflikt zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. Das von der US-Regierung gesetzte Ultimatum zum 1. August rückt unaufhaltsam näher. Auffällig ist jedoch, dass es im Gegensatz zu den Vormonaten kaum noch öffentliche Stellungnahmen zur Lage gibt. Trotz der drohenden Strafzölle von US-Seite verliert das Thema an Relevanz für die Märkte. "Der Zollkram schwirrt zwar im Hintergrund herum, aber die Sorgen darüber ziehen die Märkte nicht mehr so herunter wie noch im April", sagte Michael Antonelli von Baird. Grund sei, dass sich die Spanne der möglichen Ergebnisse eingrenze und nun in den Rahmen von Markterwartungen falle. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,40 Prozent bei X 44.502,28 Punkten.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite gab daneben 0,39 Prozent auf 20.892,68 Zähler nach. Mit dem näher rückenden Stichtag für die neuen US-Zölle am 1. August wuchs die Nervosität an den US-Börsen.

Neue Impulse gehen von der laufenden Berichtssaison ausgehen. Die Unternehmenszahlen und Prognosen könnten wertvolle Hinweise auf das Konsumverhalten unter dem Einfluss von Inflation und Handelskonflikten liefern. Gleichzeitig erhöht die US-Regierung den Druck auf ihre Handelspartner. Laut der Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, könnten bis Anfang August weitere Zollankündigungen folgen oder neue Abkommen geschlossen werden. Viele Länder versuchen, bis Monatsende Einigungen zu erzielen - andere, wie die Europäische Union, bereiten sich bereits auf ein Scheitern der Verhandlungen vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken