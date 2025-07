Zollkrieg

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump könnte vor Anfang August weitere Zollbriefe versenden oder neue Handelsabkommen abschließen, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.

Zu diesem Zeitpunkt läuft die Aussetzung der sogenannten Gegenzölle von Trump aus.

Trump hat in diesem Monat bereits Briefe an mehr als zwei Dutzend Handelspartner verschickt, in denen er die Zollsätze darlegt, mit denen sie rechnen müssen. Kürzlich erklärte er, dass er Vereinbarungen mit Indonesien und Vietnam getroffen habe.

Viele Länder arbeiten noch daran, vor Ende des Monats Handelsabkommen zu schließen, obwohl einige, darunter die Europäische Union, Pläne für den Fall vorbereiten, dass keine Einigung erzielt werden kann.

"Es könnte vor dem 1. August noch weitere Schreiben geben", sagte Leavitt. "Es könnte noch weitere Handelsankündigungen geben."

