Q2-Zahlen des Urgesteins

Der Technologiekonzern IBM hat die Veröffentlichung seiner Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2025 vorgenommen. Das sind die Ergebnisse.

IBM präsentierte nach US-Handelsschluss am Mittwoch das Zahlenwerk zum zweiten Quartal 2025, welches am 30.06.2025 endete.

Die präsentierten Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel zeigen einen Gewinn pro Aktie von 2,80 US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,43 US-Dollar je Aktie vermeldet. Zuvor hatten 16 Analysten im Durchschnitt einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,65 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz belief sich auf 17 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresviertel standen 15,77 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Quartal lagen im Schnitt bei 16,59 Milliarden US-Dollar.

IBM enttäuscht beim Software-Wachstum

Das IT-Unternehmen IBM hat im zweiten Quartal die hohen Erwartungen an das Softwaregeschäft enttäuscht. Der Umsatz in der größten Sparte des Konzerns legte zwar um zehn Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar zu, wie das im Dow Jones Industrial notierte Unternehmen am Mittwoch in Armonk mitteilte. Bereinigt um die Folgen des zuletzt eher schwachen Dollar habe das Wachstum bei acht Prozent gelegen und sei damit etwas niedriger als noch im ersten Quartal ausgefallen. Zudem hatten Analysten mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet.

Investoren zeigten sich in einer ersten Reaktion enttäuscht.

Die IBM-Aktie zeigt sich daraufhin an der NYSE 5,16 Prozent im Minus bei 267,47 US-Dollar.

