ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für IBM nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 173 US-Dollar belassen. Der Computerkonzern habe im zweiten Quartal insgesamt solide Resultate erzielt und die Erwartungen beim Gewinn je Aktie etwas übertroffen, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe an hohen Bruttomargen gelegten. Der Umsatz habe die Erwartungen in etwa erfüllt./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 10:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.