Meme-Aktien-Rally

Eine neue Meme-Aktien-Welle erfasst die US-Börsen und lässt die Kurse von Opendoor, Kohl's und Krispy Kreme explodieren. Der Kurshype erinnert stark an frühere Meme-Aktien-Episoden.

• Aktien von Krispy Kreme & Co. mit starkem Kursanstieg ohne fundamentale Nachrichten

• Social-Media-Hype treibt Kurse in die Höhe

• Analysten warnen vor Übertreibung



Die nächste Welle spekulativer Kursexplosionen rollt an: Aktien von Krispy Kreme, Kohl’s und Opendoor legen innerhalb weniger Tage zweistellig zu - erneut befeuert von Kleinanlegern in sozialen Netzwerken. Auf Plattformen wie Reddit (r/WallStreetBets) oder TikTok werden die Papiere gezielt besprochen, mit der Hoffnung auf eine Wiederholung vergangener Rallys wie bei GameStop oder AMC.

Atemberaubende Anstiege ohne fundamentale News

Auffällig ist: Keines dieser Unternehmen hat zuletzt substanzielle Unternehmensmeldungen veröffentlicht, die den Kursanstieg fundamental rechtfertigen würden. Vielmehr stehen niedrige Kurse, hohe Short-Quoten und mediale Aufmerksamkeit im Fokus der Spekulation.

Für die Krispy Kreme-Aktie etwa ging es auf 1-Monatsbasis um mehr als 68 Prozent nach oben, in den zurückliegenden fünf Tagen stieg der Kurs indes um fast 39 Prozent. Nachdem am Mittwoch zu Handelsschluss an der NASDAQ schlussendlich ein Aufschlag von 4,60 Prozent auf 4,32 US-Dollar an der Kurstafel stand, ging es nachbörslich dann aber um 5,09 Prozent runter auf zuletzt 4,10 US-Dollar.

Kohl’s konnte daneben im letzten Monat um 51,66 Prozent ansteigen, während für die vergangenen fünf Tage ein Plus von rund 31 Prozent zu Buche steht. Die Kohl’s-Aktie brach zur Wochenmitte dann allerdings letztendlich um 14,32 Prozent ein auf 12,30 US-Dollar und auch nachbörslich ging es noch um weitere 0,81 Prozent runter auf 12,20 US-Dollar.

Die Opendoor-Aktie konnte auf 1-Monatsbasis unterdessen sogar um satte rund 347 Prozent an der NASDAQ in die Höhe schießen, in den vergangenen fünf Tagen ging es daneben noch um fast 54 Prozent hoch. Auch Opendoor knickte zur Wochenmitte rasant ein: Um 20,49 Prozent ging es dabei in die Tiefe auf 2,29 US-Dollar, nachbörslich konnte sich das Papier aber immerhin wieder um 6,55 Prozent auf 2,44 US-Dollar erholen.

Experten warnen vor dem unvermeidlichen Einbruch

Marktbeobachter zeigen sich besorgt über die aktuellen Entwicklungen. Laut Capital.com sind solche spekulativen Rallys besonders riskant, da sie vollständig losgelöst von Unternehmensdaten nur durch soziale Dynamiken getrieben werden. Die historische Erfahrung mit Meme-Aktien wie GameStop und AMC aus früheren Wellen zeigt: Diese Kursexplosionen verlaufen meist kurz und hochvolatil - mit der Gefahr abrupter Umkehrungen, wenn die Euphorie nachlässt. Besonders für Anleger, die spät in den Trend einsteigen, drohen erhebliche Verluste.

