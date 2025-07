US-Marktbericht

Nach neuen Rekorden am Donnerstag bewegen sich die US-Börsen im Freitagshandel auf grünem Terrain.

Der Dow Jones Index ging nach einem leichteren Donnerstagshandel 0,14 Prozent höher bei 44.757,28 Punkten in den Handel und bewegt sich auch anschließend leicht im Plus. Sein Allzeithoch liegt derzeit bei 45.073,63 Einheiten und wurde im Dezember markiert.

Der NASDAQ Composite erreichte im gestrigen Handel bei 21.113,10 Zählern ein neues Allzeithoch. Den Freitagshandel hat er minimlae 0,01 Prozent fester bei 21.059,94 Zählern begonnen, kann im Anschluss jedoch leicht steigen.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag bei 6.381,31 Zählern ebenfalls eine neue Bestmarke. Am heutigen Freitag stieg er 0,1 Prozent sätrker bei 6.370,01 Punkten in die sitzung ein und notiert auch weiterhin auf postivem Terrain.

Trump und die US-Notenbank

Anleger versuchen sich einen Reim auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump bei der US-Notenbank zu machen. Dort sagte Trump, dass er US-Notenbankgouverneur Jerome Powell wahrscheinlich nicht entlassen werde. Zugleich erhöhte er aber den Druck hinsichtlich baldiger Leitzinssenkungen. Zwar wären sinkende Zinsen positiv für den Aktienmarkt, aber Zweifel an der Unabhängigkeit der Fed dürften Anleger beunruhigen.

Warten auf Abkommen USA-EU

Davon profitiert der Dollar, der deutliche Aufschläge verbucht. Anders als am Aktienmarkt treibt hier auch der vorsichtige Optimismus hinsichtlich US-Handelsabkommen. Die Europäische Union und die USA stehen laut Berichten kurz vor einem Abkommen, das einen Zoll von 15 Prozent auf EU-Waren vorsieht. Doch gibt es solche Schlagzeilen bereits seit Tagen, bislang aber ohne Vollzugsmeldung.

Geteilt werden die Hoffnungen über ein Ende der Handelskonflikte auch am Erdölmarkt, wo die Preise leicht zulegen - gebremst allerdings durch ein höheres Angebot aus Venezuela. Der feste Dollar und die zuletzt gestiegenen Marktzinsen belasten den Goldpreis - die Feinunze verbilligt sich um 0,8 Prozent. Die jüngst stärker als gedacht ausgefallenen Arbeitsmarktdaten dämpften die Zinssenkungsspekulationen, heißt es bei MUFG. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires