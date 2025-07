Markteintritt im Herbst

Tesla will sich mit einer speziell für China entwickelten Model Y-Version gegen die starke Konkurrenz behaupten. Doch das anvisierte Marktsegment ist hart umkämpft.

• Tesla mit Einführung eines sechssitzigen Model Y L mit dritter Sitzreihe

• Fokussierung auf Familien und Kunden mit Platzbedarf

• Markteintritt in schwierigem wirtschaftlichen und politischen Umfeld



Der chinesische Markt ist für Tesla von großer Bedeutung. Doch gerade dort sieht sich der Elektroautobauer mit großer Konkurrenz konfrontiert. Der will der US-Konzern nun mit einem Modell begegnen, das vorerst speziell für die Region gedacht ist. Doch der Markt für diese Art Fahrzeug ist bereits gut gefüllt.

Wie aus Daten des chinesischen Industrieministeriums hervorgeht, hat Tesla Pläne für ein neues sechssitziges Modell Y L mit einem Radstand von 3.040 mm angemeldet. Begleitet wurde dies durch einen Post auf Weibo, in dem Tesla sinngemäß schrieb: "Model Y L, wir sehen uns im Herbst".

Wenn das Fahrzeug ab Herbst in China verkauft werden soll, dürfte die Markteinführung der neuen Variante von Teslas meist verkauften Modells bereits jetzt auf Hochtouren laufen.

Optisch orientiert sich das für den chinesischen Markt konzipierte Fahrzeug weiterhin stark am bekannten Erscheinungsbild, bekommt jedoch eine Erweiterung: eine zusätzliche Sitzreihe. Wie der offiziellen Ankündigung bei den chinesischen Behörden zu entnehmen ist, wird der Tesla Model Y L mit 1,688 Metern zudem ein wenig höher sein als der Model Y. Mit diesem Schritt könnte der US-Konzern neue Käufergruppen mit mehr Platzbedarf ins Visier nehmen. Auch technisch unterscheidet sich das China-Modell nur wenig von der bereits bekannten Model Y-Variante.

Zahlreiche Großmodelle bereits auf dem chinesischen Markt

Mit dem Model Y L will Tesla einen Markt erobern, der in der Region bereits gut besetzt ist. Fahrzeuge mit drei Sitzreihen gibt es in China bereits zahlreiche Modelle, neben Li Auto bieten auch Onvo und Lynk entsprechende Fahrzeuge für Käufer mit mehr Platzbedarf an.

Und auch Teslas größter Rivale in der Region, der Branchenprimus BYD, bedient mit seinem Tang L die Nachfrage nach entsprechenden Fahrzeugen bereits jetzt, offene Türen wird Tesla mit seinem Model Y L in China also voraussichtlich nicht einrennen.

Tesla tut sich in China schwer

Der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge bleibt hart umkämpft und China hat es als US-Konzern in der Region ohnehin schwer. Im April hatte der Autobauer wegen der sino-amerikanischen Handelsspannungen den Verkauf seiner Modelle S und X in China unterbrochen.

Die jüngst veröffentlichte Quartalsbilanz von Tesla zeigt: Auch in anderen Regionen der Welt hat der Musk-Konzern derzeit zu kämpfen. Die Tesla-Auslieferungen gingen im vergangenen Quartal um 13,5 Prozent auf 384.122 Fahrzeuge zurück, auch die neue neue Variante des bisherigen Bestsellers Model Y konnte den Absatz nicht ankurbeln. Ob sich dies als Blaupause für den chinesischen Markt erweisen wird, bleibt abzuwarten.



Redaktion finanzen.net