Quartalszahlen-Countdown

Die Tesla-Aktie zeigt sich vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen mit leichten Erholungstendenzen. Doch wie nachhaltig ist der Trend?

• Tesla-Aktie vor Q2-Zahlen mit leichtem Aufwärtstrend

• Analysten blicken auf Margen und Auslieferungen nach Preissenkungen

• Q2-Ergebnis als potenzieller Wendepunkt



Die Tesla-Aktie präsentiert sich kurz vor Veröffentlichung der Q2-2025-Zahlen mit einem leichten Aufwärtsmomentum. Am Dienstag schloss der Anteilsschein an der NASDAQ bei 332,11 US-Dollar und damit rund ein Prozent höher. Auf Wochensicht steht ein Plus von 3,25 Prozent.

Vorbörslich geht es am Mittwoch weitere 0,38 Prozent auf 333,38 US-Dollar nach oben.

Diese kurzfristigen Gewinne sollten Anleger jedoch im größeren Kontext betrachten: Die Performance seit Jahresstart bleibt mit minus 17,76 Prozent tiefrot.

Analysten-Fokus auf Margenentwicklung und Auslieferungszahlen