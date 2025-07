Aktien New York Ausblick: Zoll-Deal mit Japan treibt an

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Zoll-Abkommen zwischen den USA und Japan dürfte dem New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte Auftrieb geben. Anleger hoffen, dass der Deal auch zu einer Art Blaupause für ein Abkommen mit der Europäischen Union werden könnte und sind vorerst erleichtert. Konjunktursorgen könnten nun etwas kleiner werden.

Wer­bung Wer­bung

Den US-Leitindex Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG anderthalb Stunden vor dem Börsenstart 0,53 Prozent höher auf 44.737 Punkte. Beim technologielastigen NASDAQ 100 erwartet IG ein Plus 0,85 Prozent auf 23.259 Punkte.

Quartalszahlen stehen auch am Mittwoch wieder im Fokus, vor allem die nachbörslich erwarteten Bilanzen des E-Autokonzerns Tesla und der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)).

Eine enttäuschende Prognose des Chipherstellers Texas Instruments sorgte bei den Aktien für vorbörsliche Kurseinbußen von 10 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Der Energietechnikkonzern GE Vernova wird nach einem robusten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Die Papiere gewannen vorbörslich 6 Prozent.

Beim Telekomkonzern AT&T stießen sich die Anleger an den für dieses Jahr geplanten Investitionen, die wohl etwas höher ausfallen als gedacht. Die Aktien verloren 3,8 Prozent. Die Zahlen für das zweite Quartal waren unterdessen etwas besser als gedacht.

Meme-Aktien - Papiere, die besonders von Kleinanlegern online kurzfristig besonders stark gehandelt werden - sind weiter im Rausch. Am Mittwoch schnellten die Titel des Action-Kameraproduzenten GoPro vorbörslich um mehr als die Hälfte in die Höhe. Zudem hievten die Anleger die Titel der Donut-Kette Krispy Kreme (Krispy Kreme Doughnuts) um fast ein Drittel hoch./ajx/mis