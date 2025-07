Gewinnmitnahmen

Nach einem zweistelligen Kurssprung infolge positiver Analystenkommentare fällt die Aktie von D-Wave Quantum am Donnerstag wieder zurück.

• D-Wave Quantum-Aktie verliert nach Kursexplosion am Vortag

• Analystenlob von B. Riley als Auslöser für jüngste Kursrally

• Markt bleibt optimistisch für D-Waves Quantenstrategie



D-Wave Quantum-Aktie im Rückwärtsgang - Analystenlob sorgt nur kurzfristig für Euphorie

Am Donnerstag zeigt sich die Aktie von D-Wave Quantum wieder schwächer. Der Kurs gibt vorbörslich an der NYSE zeitweise um 1,58 Prozent auf 19,98 US-Dollar nach, nachdem das Papier am Vortag infolge eines positiven Analystenkommentars noch zweistellig zugelegt hatte. Konkret war es bis Handelsende um 15,41 Prozent nach oben gegangen auf letztendlich 20,30 US-Dollar. Die heutigen Kursverluste dürften vor allem auf kurzfristige Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung zurückzuführen sein.

Die Investmentbank B. Riley hatte am Mittwoch weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen und ein Kursziel von 22,00 US-Dollar genannt - was einem Aufwärtspotenzial von über acht Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht. Im gestrigen Handelsverlauf explodierte der Kurs der Aktie daraufhin phasenweise um mehr als 16 Prozent. Nun folgt die technische Gegenbewegung: Der Markt preist einen Teil des zuvor spekulativ eingepreisten Optimismus wieder aus.

Anleger bleiben zuversichtlich

Trotz des Rücksetzers bleibt die Investment-Story für viele Anleger spannend. D-Wave ist einer der wenigen börsennotierten Spezialisten im Bereich des praktischen Quantencomputings und fokussiert sich auf realitätsnahe Anwendungsfälle in der Optimierung und Logistik. Die kommerzielle Skalierung steht jedoch noch am Anfang - weshalb auch weiterhin mit hoher Volatilität gerechnet werden muss.

Langfristig könnte D-Wave von einem Durchbruch bei der Industrialisierung von Quantenlösungen profitieren. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch ein Spielball spekulativer Erwartungen - mit entsprechendem Auf und Ab.

