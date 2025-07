D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum fällt am Nachmittag

So entwickelt sich D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 19,58 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 19,58 USD abwärts. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 19,24 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 19,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 902.285 Stück.

Bei 20,56 USD markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 4,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 0,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 96,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 08.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 509,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,46 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte D-Wave Quantum am 07.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte D-Wave Quantum möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,160 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

