Prominenter Fan

Die D-Wave Quantum Aktie setzt ihre beeindruckende Kursrally fort und verzeichnet am Donnerstag beachtliche Zugewinne, nachdem CNBC-Moderator Jim Cramer den Titel erwähnte.

Die Aktie von D-Wave Quantum konnte seit Jahresbeginn bereits um rund 1.690 Prozent zulegen. Auch am Donnerstag ist bei dem Papier ein starker Kursanstieg zu sehen: So legt der Anteilsschein des Quantencomputing-Spezialisten an der NASDAQ zeitweise um 13,34 Prozent auf 19,17 US-Dollar zu. Grund dafür dürfte wohl ein Kommentar von CNBC-Starmoderator Jim Cramer in seiner Sendung "Mad Money" sein.

Wer­bung Wer­bung

Cramer empfiehlt D-Wave Quantum

Am Mittwoch hatte Cramer seinen Zuschauern empfohlen, bei der Aktie von D-Wave Quantum zuzugreifen. "Ich möchte, dass Sie dieses D-Wave besitzen", sagte der Starmoderator laut "CNBC".

Damit ist Cramer nur einer von mehreren Experten, die den Titel zum Kauf empfehlen: Wie "TipRanks" auflistet, gibt es derzeit sieben Analystenbewertungen zur D-Wave Quantum-Aktie - und alle empfehlen den Anteilsschein zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut der Webseite allerdings bei 17,33 US-Dollar und damit etwas unter dem aktuellen Kursniveau.

Redaktion finanzen.net